Abusi sessuali sui bambini 4 arresti ad Aversa | in carcere anche il papà 55enne

A Aversa, sono state arrestate quattro persone, tra cui un uomo di 55 anni, un uomo di 50 anni e due donne di 34 e 60 anni, tutte coinvolte in accuse di abusi sessuali sui minori. Tra le persone finite in custodia ci sarebbe anche il padre di uno dei minori coinvolti, anch’egli in carcere. Le indagini hanno portato all’esecuzione delle ordinanze di custodia cautelare.