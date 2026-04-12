Abusi sessuali sui bambini 4 arresti ad Aversa | in carcere anche il papà 55enne
A Aversa, sono state arrestate quattro persone, tra cui un uomo di 55 anni, un uomo di 50 anni e due donne di 34 e 60 anni, tutte coinvolte in accuse di abusi sessuali sui minori. Tra le persone finite in custodia ci sarebbe anche il padre di uno dei minori coinvolti, anch’egli in carcere. Le indagini hanno portato all’esecuzione delle ordinanze di custodia cautelare.
Arrestate 4 persone ad Aversa per reati sui minori: si tratta di due uomini di 55 e 50 anni e di due donne di 34 e 60 anni. La Procura: "Procurate grandi sofferenze ai bimbi".🔗 Leggi su Fanpage.it
"Pagavano per vedere le violenze sui bambini". Sistema di abusi sessuali on demand: indagato anche un ex consigliere comunale palestineseMance da "15 dollari" per vedere gli abusi, che avvenivano prevalentemente nel sud Est asiatico.
In possesso di foto e video di abusi sessuali sui bambini: arrestato un uomo in provincia di NapoliSu alcuni device in uso all'uomo, nel corso di una perquisizione, i poliziotti hanno trovato un ingente quantitativo di video e foto pedopornografico.