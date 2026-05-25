A Chieti, Legnini è in testa, mentre ad Avezzano Di Pangrazio si avvicina alla riconferma. Nei 60 comuni abruzzesi che hanno votato, si sono già svolti i primi ballottaggi e le elezioni nei piccoli centri. I risultati indicano che Chieti potrebbe dover ancora attendere il secondo turno, mentre ad Avezzano il sindaco uscente sembra aver ottenuto un buon risultato. Nessuna decisione definitiva è ancora stata presa, con gli uffici elettorali che attendono i dati ufficiali.

L'Aquila - Urne chiuse nei 60 comuni abruzzesi chiamati al voto: Legnini avanti a Chieti, Di Pangrazio vicino alla conferma ad Avezzano, primi sindaci eletti nei piccoli centri. Si chiudono le urne e si apre la fase decisiva dello spoglio per le elezioni comunali in Abruzzo 2026. Sono 60 i comuni chiamati al rinnovo dei consigli comunali nella tornata del 24 e 25 maggio, con l’attenzione concentrata soprattutto su Chieti e Avezzano, gli unici due centri sopra i 15mila abitanti, dove è previsto l’eventuale ballottaggio del 7 e 8 giugno. A Chieti il dato politico principale è il vantaggio di Giovanni Legnini, candidato unitario del centrosinistra, che secondo le proiezioni di Noto Sondaggi per Il CentroRete8 resta vicino alla soglia del 50%. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Abruzzo al voto, verdetti e sorprese: Chieti verso il ballottaggio, Avezzano premia Di Pangrazio

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