Abc Solettificio Manetti ok così San Vincenzo costretto alla resa
Nel match tra ABC Castelfiorentino e Basket San Vincenzo, la squadra di casa ha vinto con il punteggio di 74-58. I giocatori di Castelfiorentino hanno segnato principalmente con Torrigiani, Mancini e Corbinelli, mentre San Vincenzo ha avuto una prestazione meno incisiva. La partita si è conclusa con la squadra ospite costretta alla resa, senza recuperare il divario accumulato nel corso dell'incontro.
ABC CASTELFIORENTINO 74 BASKET SAN VINCENZO 58 ABC SOLETTIFICIO MANETTI: Tavarez, Lazzeri 8, Ticciati 3, Corbinelli 9, Talluri 2, Berni 7, Torrigiani 20, Marchetti ne, Landi 6, Cantini, Mancini 12, Pedicone 7. All. Betti. Ass. Calvani, Chiarugi. BASKET SAN VINCENZO: Bongini 7, Guerrieri, Tudorache, Gozzoli, Bazzano 8, Belmonte ne, Giovani 11, Bertini, Pistillo 10, Prunotto 8, Salvadori 14, Pepaj. All. Baroni. ASs. Crudeli, Camarda. Arbitri: Natucci di Bagni di Lucca, Lodovichi di Impruneta Parziali: 21-24, 46-39 (25-15), 63-47 (17-8), 74-58 (11-11) Una difesa solida decide "gara 1" di semifinale playoff: l’Abc Solettificio Manetti supera San Vincenzo tra le mura amiche per 74-58 sfruttando una prova difensiva solida e corale, potendo così guardare con fiducia alla prossima sfida contro i livornesi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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