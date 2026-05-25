Abc Solettificio Manetti ok così San Vincenzo costretto alla resa

Notizia in breve

Nel match tra ABC Castelfiorentino e Basket San Vincenzo, la squadra di casa ha vinto con il punteggio di 74-58. I giocatori di Castelfiorentino hanno segnato principalmente con Torrigiani, Mancini e Corbinelli, mentre San Vincenzo ha avuto una prestazione meno incisiva. La partita si è conclusa con la squadra ospite costretta alla resa, senza recuperare il divario accumulato nel corso dell'incontro.