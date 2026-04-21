San Vincenzo un parco avventura per giovani e famiglie | Così riqualifichiamo il patrimonio pubblico

A San Vincenzo è stato inaugurato un nuovo parco avventura situato nelle aree boscate di via Biserno. Il progetto prevede percorsi dedicati a bambini, giovani e famiglie, con l’obiettivo di riqualificare il patrimonio pubblico e promuovere attività all’aperto. L’iniziativa mira a sviluppare un’offerta ricreativa e turistica nel territorio, valorizzando gli spazi naturali comunali. Il parco è aperto a visitatori di tutte le età interessati a vivere esperienze di svago e avventura.

Un parco avventura con percorsi dedicati a giovani e famiglie, per dare un nuovo volto alle aree boscate comunali di via Biserno, a San Vincenzo, e favorire così lo sviluppo di attività ludico-ricreative all’aperto, anche in chiave turistica. È questo l’obiettivo dell’amministrazione comunale.🔗 Leggi su Livornotoday.it Notizie correlate Parco San Giacomo, l'opposizione attacca: «Abbandono e degrado, così famiglie e anziani restano fuori»La situazione del Parco San Giacomo, nel quartiere di Borgo Roma, torna al centro del confronto politico cittadino. Inaugurato "Colle Adventure", il parco avventura di Colle San MagnoSi è svolta ieri, domenica 22 marzo, l’inaugurazione di Colle Adventure, il nuovo parco avventura immerso nel verde di Colle San Magno. Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Avviato l'iter per realizzare un parco avventura; Un dono fiorito per San Vincenzo: i tulipani di Wander and Pick vanno in beneficenza; Abbiategrasso: mercatini della San Vincenzo sold out per sostenere la Casa di Angela; Questo itinerario nel cuore del Molise è una vera sorpresa. Via Biserno, un parco avventura nelle aree boscate: approvato l’atto di indirizzo della giuntaUn parco avventura con percorsi dedicati a giovani e famiglie, per dare un nuovo volto alle aree boscate comunali di via Biserno e favorire lo sviluppo di attività ludico-ricreative all’aperto, anche ... livornopress.it Inaugurato un nuovo Dae a San Vincenzo di fronte alla Baracchina. La donazione della famiglia Govi Nedo potenzia la sicurezza cardio-protetta della comunità facebook