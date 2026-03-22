Il Costone si rimette in carreggiata! Don Bosco Crocetta costretto alla resa

Il Costone torna alla vittoria dopo una serie di risultati negativi, battendo Don Bosco Crocetta con il punteggio di 78 a 67. La partita si è svolta con protagonisti vari giocatori di entrambe le squadre, tra cui Perez e Villar Cristobo per i vincitori e percorsi di gioco che hanno portato alla fine con un margine di 11 punti. La sfida ha visto diversi cambi di ritmo durante l’incontro.

DON BOSCO 67 COSTONE 78 CROCETTA: Coti Zelati ne, Andreutti 3, Randazzo ne, Perez 13, Hida 2, Lachello, Minnucci 2, Cellino 14, Rosso 9, Percoco ne, Cian 7, Villar Cristobo 17. Allenatore Maino. COSTONE: Masciarelli 24, Zocca 14, Massari ne, Nasello 8, Paoli F. 2, Paoli M. 8, Zeneli 2, Piattelli ne, Nannipieri 6, Ballabio 14, Rosso. Allenatore Belletti. Arbitri: Pirazzi, Negri. Parziali: 24-22; 37-47; 50-56. TORINO – Il Costone si rimette in carreggiata. Smaltita la delusione per il ko interno con Lucca il Vismederi ha ritrovato la vittoria, seppur con alcuni alti e bassi, imponendosi a Torino contro il Don Bosco Crocetta per 78-67. Il primo punto della gara (dalla lunetta) è di Masciarelli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il Costone si rimette in carreggiata! Don Bosco Crocetta costretto alla resa Articoli correlati Mens Sana a Casale Monferrato. La carica di coach Vecchi. Ora c’è il Don Bosco Crocetta sulla strada del CostoneTorna in campo questa sera la Note di Siena attesa dalla difficile trasferta di Casale Monferrato (palla a due alle 20,30). Leggi anche: La Sba torna alla vittoria. Superato il Don Bosco Crocetta Torino al Palasport Estra