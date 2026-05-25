Abbandona l' auto in mezzo alla tangenziale dopo lo schianto alla Farnesiana

Questa notte, un veicolo si è schiantato sulla tangenziale Sud, in direzione autostrada, all'altezza dello svincolo della Farnesiana. Dopo l’incidente, il conducente ha abbandonato l’auto in mezzo alla corsia. I soccorsi sono intervenuti sul posto per gestire la situazione e mettere in sicurezza l’area. Non sono stati forniti dettagli su eventuali feriti o cause dell’incidente.

Intervento dei soccorsi questa notte in tangenziale Sud, lungo la corsia in direzione e dell'autostrada, all'altezza dello svincolo della Farnesiana. Qui un uomo alla guida di un'utilitaria ha perso il controllo del mezzo che, dopo un testacoda, si è schiantato contro il guardrail. Il conducente. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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