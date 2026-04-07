Spaventoso schianto all' incrocio auto si ribalta ruote all' aria in mezzo alla strada

Lunedì di Pasquetta si è verificato un incidente all’incrocio di Brescia, intorno alle 12, che ha coinvolto un’auto ribaltata con le ruote all’aria nel mezzo della strada. La vettura si è piegata su un fianco, causando momenti di paura tra gli automobilisti e i passanti presenti. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno gestito la situazione senza che si registrassero feriti gravi.

Un lunedì di Pasquetta all’insegna della paura, ma senza gravi conseguenze, sulle strade di Brescia. Intorno alle 12.15, all’altezza dell’incrocio tra via Tartaglia e via Montebello, due auto sono entrate in collisione. L’urto è stato tale da far ribaltare una delle due vetture, che si è fermata ruote all’aria in mezzo alla carreggiata, bloccando temporaneamente il traffico. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale e i Vigili del Fuoco, mentre il soccorso medico è stato garantito da un’ambulanza della Croce Rossa cittadina. Le quattro persone coinvolte – un uomo di 35 anni e tre donne di 57, 58 e 61 anni – sono state prese in carico dai sanitari. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it Spaventoso schianto in rotonda, auto finisce ruote all'aria: ferito giovane uomoIl sinistro allo svincolo per via Brescia e Barbariga: conducente estratto dai vigili del fuoco e ricoverato in codice giallo Un’auto fuori controllo... Auto si ribalta in mezzo alla strada: uomo soccorso in codice rossoLo shock è stato forte, così come il boato che ha fatto accorrere i residenti in strada. STRAGE STRADALE NELLA NOTTE: MORTI TRE GIOVANI. AUTO SI SCHIANTA CONTRO UNA FONTANA - ASIAGO Argomenti più discussi: Incidente per la Finanza. L’auto a sirene spiegate si scontra all’incrocio; Auto schiacciata sotto il tir e camper distrutto: chiusa la A23. Due donne morte e due feriti /Foto; Scontro col camion, lento miglioramento per il cognato di Chiara Tenore; Tricase: spaventoso incidente nella notte. Incidente per la Finanza. L’auto a sirene spiegate si scontra all’incrocioSpettacolare schianto dell’auto delle Fiamme Gialle sul viale Buonarroti. Spaventoso testacoda dopo l’impatto, fortunatamente nessun ferito . lanazione.it Chi sono i due morti giovanissimi dello spaventoso schianto nella notte a Milano - facebook.com facebook Spaventoso incidente a Milano: 21enne si schianta in Porsche contro le auto in sosta x.com