A26 due nuove chiusure notturne in arrivo | i tratti interessati e i percorsi alternativi

Questa settimana sull'A26 ci saranno due chiusure notturne. La strada sarà chiusa in due tratti per lavori sulla carreggiata e per il passaggio di trasporti eccezionali. I percorsi alternativi indicati saranno pubblicati in anticipo. La circolazione riprenderà in orari notturni, con indicazioni specifiche per ogni tratto interessato. Nessun altro dettaglio sui percorsi o le tempistiche è stato comunicato.

Due nuove chiusure notturne in arrivo sull'A26 questa settimana. La circolazione stradale sarà interrotta per consentire lavori sulla carreggiata e il transito di trasporti eccezionali.Chiuso il tratto tra Romagnano e BorgomaneroIn particolare, dalle 22 di martedì 26 alle 6 di mercoledì 27 maggio. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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