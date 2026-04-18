Lavori in galleria sull' A26 | tre nuove chiusure notturne in arrivo dove e quando

Nelle gallerie dell'A26 si stanno svolgendo lavori di ispezione e manutenzione, con interventi che continuano da tempo. Nei prossimi giorni sono previste tre chiusure notturne, con dettagli riguardanti le zone interessate e i relativi orari di chiusura. Le chiusure sono programmate per consentire le operazioni di verifica e intervento tecnico nelle varie tratte della galleria.

Proseguono i cantieri nelle gallerie dell'A26, dove sono in corso da tempo attività di ispezione e manutenzione. Da lunedì 20 aprile sono in arrivo tre nuove chiusure notturne: la viabilità sarà interrotta dalle 22 alle 6 in due diversi tratti dell'autostrada.Le chiusure previste e i percorsi.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate Leggi anche: Lavori sull'A26: nuove chiusure notturne in arrivo tra Gravellona e Baveno Settimana di chiusure notturne sulla A26: tutti i lavoriChiusure notturne sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento delle gallerie. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Lavori in galleria: scattano le chiusure sulla SS76; Iseo, schianto sulla Sp510: camion danneggia la galleria Montecognolo. Traffico deviato per i lavori di ripristino; Gallerie di Moneglia chiuse, i residenti chiedono chiarezza su tempi e finanziamenti; Chiusura della galleria di Sorreley, Aosta teme un milione di transiti in più e chiede altre soluzioni. LANZO – Procedono i lavori per la messa in sicurezza della galleria Monte BassoProcedono secondo il cronoprogramma stabilito i lavori per la definitiva messa in sicurezza della galleria Monte Basso sulla Sp1 a Lanzo. obiettivonews.it Proseguono i lavori in galleria. Corsia unica per lo smontaggioTutto secondo programma sull’autostrada A14 lungo la fascia costiera adriatica del Piceno. Durante la notte fra lunedì e martedì il personale incaricato da Autostrade per l’Italia, come era stato ... ilrestodelcarlino.it Nel cantiere di Gravina niente era in regola Stop ai lavori e... LEGGI L'ARTICOLO - facebook.com facebook Riola Sardo, lavori di ristrutturazione nell'ufficio postale del paese x.com