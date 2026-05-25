A Vienna, le famiglie sono molto presenti, mentre in Italia il sostegno pubblico è più scarso e gli stipendi sono più bassi, rendendo difficile la vita quotidiana. Miriam Marzura si trasferì a Vienna 11 anni fa per pochi mesi e ora, a 38 anni, lavora come curatrice in una galleria d’arte e ha appena avuto un bambino.

Undici anni fa Miriam Marzura arrivava a Vienna per restarci solo qualche mese. Oggi ha 38 anni, lavora come curatrice in una galleria d’arte e da poco è diventata madre. Nel mezzo, una scelta che non era stata pianificata ma che si è trasformata in una vita: “Quando sono partita non pensavo di restare così a lungo. Poi ho costruito tutto qui: lavoro, relazioni, stabilità ”, racconta a ilfattoquotidiano.it. Non una fuga improvvisa, ma un percorso che, passo dopo passo, diventa difficile da invertire. All’inizio c’è il lavoro. Miriam arriva in Austria senza reti, senza conoscenze e con qualche difficoltà linguistica. “Ho mandato un curriculum, mi hanno chiamata per un colloquio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “A Vienna vedi famiglie ovunque, in Italia meno sostegno per loro. E gli stipendi sono troppo bassi, non capisco come si possa vivere”

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