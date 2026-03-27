In Serie A, gli stipendi dei calciatori italiani sono più bassi rispetto a quelli di altri campionati europei. I dati comparativi mostrano che le differenze di retribuzione sono evidenti tra le varie competizioni. Questa situazione si riflette nei compensi offerti ai giocatori, con variazioni significative tra le leghe nazionali e le altre principali divisioni europee.

Le differenze riguardo gli stipendi dei vari calciatori italiani stanno cambiando. Basta pensare al trasferimento milionario di Mateo Retegui, seguito anche dal Milan, in Arabia Saudita. Altro esempio ben chiaro è il rinnovo di Moise Kean: oltre ad aver alzato lo stipendio, ha alzato anche il valore della clausola. Sandro Tonali, ex centrocampista del Milan e marcatore nel match contro l'Irlanda del Nord, è diventato l'italiano più prezioso di sempre, legandosi ancora di più al Newcastle. Altro nome a cui possiamo pensare è quello di Gianluigi Donnarumma: dopo l'esperienza in Francia al PSG, il portiere italiano si è trasferito alla corte del Manchester City di Guardiola, confermando ancora una volta la richiesta degli italiani all'estero. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Serie A, la fuga “d’oro”: stipendi troppo bassi, i dati a confronto con gli altri campionati

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