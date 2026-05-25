A Verona torna la Mura Golden Walk
Domenica 31 maggio si svolge la Mura Golden Walk 2026 a Verona, la passeggiata cinofila organizzata da Chill Dogs Italia e Mura Festival. L’evento invita i partecipanti a camminare insieme ai propri cani lungo le mura della città, tra storia, natura e socialità. La manifestazione, già riuscita in passato, si ripete quest’anno con l’obiettivo di coinvolgere appassionati di cani e amanti della zona.
Dopo il successo della scorsa edizione, torna domenica 31 maggio la Mura Golden Walk 2026, la passeggiata cinofila organizzata da Chill Dogs Italia in collaborazione con Mura Festival, pensata per vivere una giornata all’aria aperta insieme al proprio cane tra storia, natura e socialità. «Una. 🔗 Leggi su Veronasera.it
The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook
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