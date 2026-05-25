A Verona torna la Mura Golden Walk

Notizia in breve

Domenica 31 maggio si svolge la Mura Golden Walk 2026 a Verona, la passeggiata cinofila organizzata da Chill Dogs Italia e Mura Festival. L’evento invita i partecipanti a camminare insieme ai propri cani lungo le mura della città, tra storia, natura e socialità. La manifestazione, già riuscita in passato, si ripete quest’anno con l’obiettivo di coinvolgere appassionati di cani e amanti della zona.