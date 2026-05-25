a venezia ha vinto a sorpresa il centrodestra

A Venezia, il candidato del centrodestra è stato eletto sindaco con oltre 15 punti di vantaggio rispetto al rivale del centrosinistra. Venturini ha ottenuto la vittoria, superando di molto il suo avversario nelle preferenze dei votanti. La differenza di risultato ha determinato una vittoria netta per il centrodestra nella città.

È stato eletto sindaco Simone Venturini con oltre 15 punti di distacco sul candidato del centrosinistra: i sondaggi dicevano tutt'altro A sorpresa il nuovo sindaco di Venezia è Simone Venturini, sostenuto da un’ampia coalizione di centrodestra ed ex assessore alla Coesione sociale della giunta di centrodestra di Luigi Brugnaro, che ha governato la città per oltre dieci anni. Contrariamente a quanto avevano rilevato diversi sondaggi locali pubblicati nelle scorse settimane, Venturini ha vinto al primo turno con un ampio distacco rispetto al suo principale rivale, il senatore del Partito Democratico Andrea Martella. Lo spoglio è a più di metà delle sezioni scrutinate e Venturini è dato al 53 per cento contro il 37 di Martella, che diversi sondaggi davano in vantaggio anche di 6 o 7 punti. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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