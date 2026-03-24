Gli esiti del voto Il PD | Ha vinto la Costituzione Delusione del centrodestra

A sinistra si celebra la vittoria, a destra ci si lecca le ferite. "Il voto di oggi (ieri, ndr) è un segnale chiaro – scrive in una nota Nicola Dalmonte, segretario provinciale del Partito Democratico – e siamo soddisfatti di questo risultato: ha vinto la Costituzione. Il No si è affermato in tutti i comuni della provincia con una percentuale che in totale supera il 58%. L’affluenza è stata molto alta, a conferma di una partecipazione ampia e diffusa. I cittadini hanno respinto una riforma che avrebbe compromesso l’equilibrio tra i poteri dello Stato e bocciato convintamente il metodo con cui il Governo ha cercato di orientare il voto". Risultato frutto anche della mobilitazione che, Pd in testa, è stata messa in campo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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