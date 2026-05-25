A Torchiarolo trionfa il sindaco Ciccarese | Premiata la nostra serietà e compattezza
Il sindaco di Torchiarolo ha vinto le elezioni e continuerà a ricoprire il suo incarico per altri cinque anni. Le urne hanno confermato il suo mandato, evidenziando il supporto degli elettori. La vittoria è stata commentata come il risultato di serietà e compattezza della squadra. Nessun dettaglio sui risultati numerici o sulla competizione elettorale.
TORCHIAROLO – Le urne hanno parlato chiaro: Elio Ciccarese continuerà a guidare il Comune di Torchiarolo per i prossimi cinque anni. Con una vittoria netta che non lascia spazio a dubbi, il sindaco uscente si è imposto sullo sfidante Gianpiero Orlando, ottenendo una riconferma schiacciante che. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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