Il sindaco si ricandida presentata la lista con i nomi | Competenza serietà ed esperienza
“Ci sono competenza, serietà ed esperienza all’interno della lista che sostiene la ricandidatura del sindaco Simone Saletti. Un giusto mix di esperienza e giovani motivati, per dare nuovo slancio al secondo mandato del primo cittadino”.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayEcco, dunque, i.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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Aggiornamenti e dibattiti
Temi più discussi: Di Ruscio 20 anni dopo, l'ex sindaco di Fermo si ricandida: Andrò al ballottaggio e vincerò le elezioni; Montalenghe, Grosso vuole il quarto mandato; Santagostino si ricandida con Civitas a Laveno Mombello: Cinque anni di lavoro e ora vogliamo completare il percorso; Elezioni comunali, le liste con tutti i candidati nei comuni al voto nel Reggino: i nomi.
Elezioni comunali a Buddusò, il sindaco uscente si ricandida: «Continuiamo a lavorare insieme»Buddusò «Con umiltà e determinazione chiediamo la fiducia ai cittadini per continuare a lavorare insieme, con serietà, responsabilità e vicinanza alla comunità». Con queste parole il sindaco uscente M ... lanuovasardegna.it
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Istituzioni: Saccardi si congratula con Pieri, guiderà la Federnuoto con competenza ed entusiasmo La presidente del Consiglio regionale sul nuovo incarico ad Andrea Pieri alla guida della FIN x.com