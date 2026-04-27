Il sindaco si ricandida presentata la lista con i nomi | Competenza serietà ed esperienza

Da ferraratoday.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

“Ci sono competenza, serietà ed esperienza all’interno della lista che sostiene la ricandidatura del sindaco Simone Saletti. Un giusto mix di esperienza e giovani motivati, per dare nuovo slancio al secondo mandato del primo cittadino”.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayEcco, dunque, i.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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