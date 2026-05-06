Bagnatica si riaccende con Strade in Festa 2026 | musica sapori e identità nel cuore del paese

Sabato 9 maggio 2026, il centro di Bagnatica si anima nuovamente con la seconda edizione di “Strade in Festa”. L’evento propone musica dal vivo, stand gastronomici e spazi dedicati alle tradizioni locali. La manifestazione coinvolge diverse vie del paese, attirando residenti e visitatori che partecipano alle attività previste e ai momenti di intrattenimento lungo le strade principali.

Sabato 9 maggio 2026, il cuore di Bagnatica torna a battere all’unisono con la seconda edizione di “Strade in Festa – Ridi. Gusta. Vivi.”. Dopo il successo del 2025, la manifestazione trasforma nuovamente le vie principali del borgo in un grande palcoscenico a cielo aperto. A sottolineare il valore dell’iniziativa sono proprio i promotori dell’ Associazione Vivi Bagnatica: “Strade in Festa torna per il secondo anno e ci conferma quanto questo appuntamento stia diventando un riferimento per la nostra comunità. Abbiamo scelto di rinnovare questo appuntamento anche nel 2026 perché crediamo che la vita di un paese non si misuri solo nei servizi che offre, ma nella capacità di stare insieme, di condividere, di far sentire ciascuno parte di qualcosa di più grande.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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