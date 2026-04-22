Modigliana si tinge di rosso | torna Sangiovese in Festa tra musica arte e sapori
Nel cuore della Romagna toscana, dove i filari disegnano il paesaggio e la storia si respira in ogni vicolo, Modigliana si prepara a celebrare il suo re: il Sangiovese. Da venerdì 24 a domenica 26 aprile 2026, torna l’atteso appuntamento con “Sangiovese in Festa”, una manifestazione che non è.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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