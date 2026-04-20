Nella decima giornata del campionato di calcio a 5 opes, il testa a testa tra Coccinella e Zeta Club prosegue con entrambe le squadre che cercano di consolidare la posizione in classifica. La squadra in vetta, il Giglio, ha subito una sconfitta in volata contro il Roverella, mentre il Bar la Coccinella ha incontrato difficoltà nel primo tempo contro la Gold Academy, riuscendo a rimontare nel secondo e nel finale con gol decisivi di alcuni giocatori. Ora restano due turni alla fine della regular season.

Disputata la 10° giornata, al termine della regular season mancano 2 turni. Nella Serie A Centro del Carrello il Bar la Coccinella soffre nel primo tempo contro la Gold Academy, poi 3-0, 5-2 e 5-3, Sgargetta, Boarini, Chendi, gran gol di El Gana ed infine ancora Boarini. Vince anche lo Zeta Club e si mantiene a -2 dal Bar la Coccinella, non basta al Bar Duomo un super Torres che tiene in scia i suoi con una doppietta e un assist per Bottoni, lo Zeta Club chiude 6-4, tripletta di Spettoli. Con il 5-2 al Dodicieventi il Bello Immobiliare torna al 3° posto. La Squadra Cuscinetto, a sua volta, raggiunge al 4° posto la Gold Academy, con cui, però ha perso lo scontro diretto e si porta a +6 dal Fast Car: contro La Razdora doppietta di Pupillo nel primo tempo, 3-0 di Occhi, gol della bandiera di Anastasia, finisce 3-1.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio a 5 opes. Continua il testa a testa tra Coccinella e Zeta Club. Giglio capolista, sconfitta in volata dal Roverella

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