A San Mauro Pascoli una panchina gialla contro bullismo con la regia del consiglio comunale dei ragazzi

Da cesenatoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Lo scorso giovedì, il consiglio comunale dei ragazzi di San Mauro Pascoli ha installato una panchina gialla contro il bullismo e il cyberbullismo. L’iniziativa fa parte del progetto nazionale ‘Gina la Panchina’, promosso da Helpis Onlus. La panchina è stata collocata in una zona pubblica del paese come simbolo di sensibilizzazione. L’evento coinvolge il consiglio dei ragazzi e si inserisce in un’azione di contrasto ai fenomeni di violenza tra i giovani.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il consiglio comunale dei ragazzi del Comune di San Mauro Pascoli ha realizzato, lo scorso giovedì, la Panchina Gialla contro il bullismo e il cyberbullismo, aderendo al progetto nazionale ‘Gina la Panchina’ promosso da Helpis Onlus.L’iniziativa rientra nella rete nazionale delle ‘Panchine. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Una panchina gialla contro bullismo e cyberbullismo a Torrevecchia Teatina: è il dono di Libra Aps-EtsVenerdì 17 aprile, a Torrevecchia Teatina, si terrà la consegna di una panchina gialla donata dall’associazione Libra Aps-Ets all’amministrazione...

Lungomare di San Giuliano, il consiglio comunale dei ragazzi monitora la riqualificazione urbanaIl consiglio comunale dei ragazzi si è recato sul lungomare di San Giuliano per monitorare i lavori di riqualificazione urbana.

Temi più discussi: Nasce a San Mauro Pascoli, 'Dove sei, mondo bello', festival letteratura di viaggio; Orizzonti lontani e sguardi sul presente: a San Mauro Pascoli nasce il festival della letteratura di viaggio; San Mauro Pascoli, dal 5 al 7 giugno la prima edizione del festival letterario Dove sei, mondo bello, tra gli ospiti Björn Larsson, Syusy Blady, Piero Dorfles; Sport, mafie e azzardo: a San Mauro Pascoli un incontro per riflettere sui rischi nascosti dietro il gioco.

san mauro pascoli a san mauro pascoliSan Mauro Pascoli lancia un festival della letteratura tra poesia e narrazioneSan Mauro Pascoli si prepara ad accogliere un nuovo festival della letteratura, un evento culturale di spicco ideato per celebrare la scrittura, la poesia e la narrazione. L'iniziativa si svolgerà nei ... it.blastingnews.com

san mauro pascoli a san mauro pascoliNasce a San Mauro Pascoli, 'Dove sei, mondo bello', festival letteratura di viaggioSan Mauro Pascoli, il paese natale di Giovanni Pascoli, lancia il suo primo festival letterario dedicato ai libri e al reportage di viaggio: intitolato Dove sei, mondo bello si svolgerà dal 5 al 7 g ... ansa.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web