A San Mauro Pascoli una panchina gialla contro bullismo con la regia del consiglio comunale dei ragazzi
Lo scorso giovedì, il consiglio comunale dei ragazzi di San Mauro Pascoli ha installato una panchina gialla contro il bullismo e il cyberbullismo. L’iniziativa fa parte del progetto nazionale ‘Gina la Panchina’, promosso da Helpis Onlus. La panchina è stata collocata in una zona pubblica del paese come simbolo di sensibilizzazione. L’evento coinvolge il consiglio dei ragazzi e si inserisce in un’azione di contrasto ai fenomeni di violenza tra i giovani.
Il consiglio comunale dei ragazzi del Comune di San Mauro Pascoli ha realizzato, lo scorso giovedì, la Panchina Gialla contro il bullismo e il cyberbullismo, aderendo al progetto nazionale ‘Gina la Panchina’ promosso da Helpis Onlus.L’iniziativa rientra nella rete nazionale delle ‘Panchine. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Notizie e thread social correlati
Una panchina gialla contro bullismo e cyberbullismo a Torrevecchia Teatina: è il dono di Libra Aps-EtsVenerdì 17 aprile, a Torrevecchia Teatina, si terrà la consegna di una panchina gialla donata dall’associazione Libra Aps-Ets all’amministrazione...
Lungomare di San Giuliano, il consiglio comunale dei ragazzi monitora la riqualificazione urbanaIl consiglio comunale dei ragazzi si è recato sul lungomare di San Giuliano per monitorare i lavori di riqualificazione urbana.
Temi più discussi: Nasce a San Mauro Pascoli, 'Dove sei, mondo bello', festival letteratura di viaggio; Orizzonti lontani e sguardi sul presente: a San Mauro Pascoli nasce il festival della letteratura di viaggio; San Mauro Pascoli, dal 5 al 7 giugno la prima edizione del festival letterario Dove sei, mondo bello, tra gli ospiti Björn Larsson, Syusy Blady, Piero Dorfles; Sport, mafie e azzardo: a San Mauro Pascoli un incontro per riflettere sui rischi nascosti dietro il gioco.
Orizzonti lontani e sguardi sul presente: a San Mauro Pascoli nasce il festival della letteratura di viaggio x.com
San Mauro Pascoli (FC) | Giornate in Campo 2026 CAI Essere presenti sul territorio significa creare momenti concreti di confronto, ascolto e condivisione con chi ogni giorno vive l’agricoltura in campo. Durante le Giornate in Campo organizzate da Consorzi facebook
San Mauro Pascoli lancia un festival della letteratura tra poesia e narrazioneSan Mauro Pascoli si prepara ad accogliere un nuovo festival della letteratura, un evento culturale di spicco ideato per celebrare la scrittura, la poesia e la narrazione. L'iniziativa si svolgerà nei ... it.blastingnews.com
Nasce a San Mauro Pascoli, 'Dove sei, mondo bello', festival letteratura di viaggioSan Mauro Pascoli, il paese natale di Giovanni Pascoli, lancia il suo primo festival letterario dedicato ai libri e al reportage di viaggio: intitolato Dove sei, mondo bello si svolgerà dal 5 al 7 g ... ansa.it