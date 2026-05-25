A San Mauro Pascoli una panchina gialla contro bullismo con la regia del consiglio comunale dei ragazzi

Lo scorso giovedì, il consiglio comunale dei ragazzi di San Mauro Pascoli ha installato una panchina gialla contro il bullismo e il cyberbullismo. L’iniziativa fa parte del progetto nazionale ‘Gina la Panchina’, promosso da Helpis Onlus. La panchina è stata collocata in una zona pubblica del paese come simbolo di sensibilizzazione. L’evento coinvolge il consiglio dei ragazzi e si inserisce in un’azione di contrasto ai fenomeni di violenza tra i giovani.

Il consiglio comunale dei ragazzi del Comune di San Mauro Pascoli ha realizzato, lo scorso giovedì, la Panchina Gialla contro il bullismo e il cyberbullismo, aderendo al progetto nazionale ‘Gina la Panchina’ promosso da Helpis Onlus.L’iniziativa rientra nella rete nazionale delle ‘Panchine. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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