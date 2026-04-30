Lungomare di San Giuliano il consiglio comunale dei ragazzi monitora la riqualificazione urbana

Il consiglio comunale dei ragazzi si è recato sul lungomare di San Giuliano per monitorare i lavori di riqualificazione urbana. Armati di taccuino, hanno osservato attentamente le modifiche apportate all’area, prestando attenzione ai dettagli delle opere e allo stato attuale del cantiere. Questa iniziativa coinvolge i giovani cittadini nel controllo delle trasformazioni della loro città, offrendo un punto di vista diretto sui lavori in corso.

Hanno indossato i panni degli osservatori civici, taccuino alla mano, per analizzare da vicino la trasformazione di un pezzo della loro città. Martedì 28 aprile, più di quaranta giovani del consiglio comunale delle Ragazze e dei Ragazzi di Rimini hanno preso parte a un'attività di monitoraggio.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate San Martino Sannita, istituito il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei RagazziTempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma del sindaco di San Martino Sannita. Leggi anche: San Mauro Pascoli, insediato il primo consiglio comunale dei ragazzi: eletta 'sindaca' Giulia Sambito Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: RIMINI: la Mappa dei Lavori Pubblici; Perizia sul lungomare, Comune ammonito; Cosa Vedere a Rimini nel 2026: Guida Autentica e Inaspettata; Escursione in bici nella tenuta di San Rossore… fino al mare. Rimini, gli studenti ispezionano il lungomare: Così vogliamo che cambi San GiulianoHanno indossato i panni degli osservatori civici, taccuino alla mano, per analizzare da vicino la trasformazione di un pezzo di Rimini, la loro città. Martedì 28 aprile, più di quaranta giovani del Co ... altarimini.it Erice, ancora sversamenti sul litorale di San GiulianoNuovo allarme ambientale sul litorale di San Giuliano, dove nelle ultime ore si sono registrati ulteriori sversamenti di ... tp24.it Uno scorcio intimo del lungomare di Villa San Giovanni: barche silenziose cullate dalla luce calda di un tramonto rosso-arancio, sospeso tra mare e sogno - facebook.com facebook