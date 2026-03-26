Dopo la conclusione del referendum, l'attenzione si sposta sulle elezioni previste nei due comuni nel 2026. Al momento, sono stati presentati i candidati in corsa per le rispettive amministrazioni comunali. La campagna elettorale si prepara a entrare nel vivo, mentre si attendono ulteriori sviluppi e eventuali aggiunte alla lista dei candidati.

Si vota domenica 24 e lunedì 25 maggio nei due comuni piacentini. Le indiscrezioni Archiviato il voto referendario, la politica locale si concentra sugli unici due comuni al voto nel 2026. I cittadini di Pontenure e Ferriere domenica 24 e lunedì 25 maggio sono chiamati alle urne per rinnovare le Amministrazioni. All’ombra dei rispettivi municipi è già iniziata la campagna elettorale.A FerriereTanti movimenti, nelle scorse settimane, nel capoluogo dell’Alta Valnure. Però, sostanzialmente, cambierà poco rispetto alle Elezioni dell’autunno 2020. Il sindaco uscente Carlotta Oppizzi dovrebbe ricandidarsi con la sua compagine, più o meno riconfermata in blocco. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

© Ilpiacenza.it - Elezioni a Ferriere e Pontenure, ecco i candidati per ora in corsa

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