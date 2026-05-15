A Tolentino si registra l’ingresso di un nuovo medico di base, che da lunedì sarà disponibile presso lo studio medico associato Fisiomed di Galleria Europa. Si tratta di un giovane professionista che si mette a disposizione della comunità, iniziando così la sua attività nel territorio. La presenza di un nuovo medico di riferimento rappresenta un aggiornamento importante per i residenti che necessitano di assistenza sanitaria primaria. La sua presenza si inserisce in un quadro di ampliamento dei servizi medici locali.

Tolentino, 15 maggio 2026 - Finalmente arriva un nuovo medico di base a Tolentino: da lunedì il giovane dottore Lorenzo Fagotti sarà operativo allo studio medico associato Fisiomed di Galleria Europa. Prende il posto del collega Marco Pezzanesi, che oggi lascia il servizio per la specializzazione. Resta comunque attivo l’ambulatorio di continuità assistenziale diurna alla cittadella sanitaria (al primo blocco, dove si trova anche il Punto di primo intervento), che era stato avviato dopo il pensionamento del dottor Daniele Domizi. Gli orari però, considerando l’assegnazione della titolarità del nuovo medico di famiglia, a fine mese saranno rimodulati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Arriva un nuovo medico di base: "Mi metto a disposizione della comunità"

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