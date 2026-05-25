Pieve Fosciana (Lucca), 25 maggio 2026 – Luciano Angelini ha vinto le elezioni a Pieve Fosciana, a un anno di distanza dalla morte del sindaco del comune garfagnino Francesco Angelini, di cui il vincitore odierni era vice. Viaggio nel voto: la diretta con le firme di Qn, il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno (atex.dam.standard.Video - p.DamVideoScripted) Luciano Angelini ha ottenuto il 58% dei voti (839) contro il 42% di Claudio Bertucci, che faceva parte della squadra di governo di Francesco Angelini ma che adesso sarà all’opposizione. L’affluenza è stata del 48,3% contro il 54,6% della tornata precedente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - A Pieve Fosciana Luciano Angelini sindaco. Un anno fa la morte del predecessore

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Pieve Fosciana, Luciano Angelini candidato sindaco: Proseguire il buongoverno del mio predecessore

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