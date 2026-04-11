Pieve Fosciana trionfa nel derby | festa e vittoria al nuovo campo

Il Pieve Fosciana ha celebrato il ritorno sul nuovo campo Guido Angelini con una vittoria nel derby contro il Piazza 55. La partita si è conclusa con un risultato favorevole per la squadra di casa, portando entusiasmo tra i tifosi presenti. L'incontro ha visto i giocatori impegnati in uno scontro diretto, che ha determinato la prima vittoria sulla nuova struttura. La giornata si è conclusa con festeggiamenti tra i sostenitori.

Il Pieve Fosciana ha inaugurato con successo il ritorno tra le mura amiche del campo Guido Angelini, ottenendo una vittoria significativa nel derby contro il Piazza 55. La sfida, anticipata rispetto al calendario regolare della Prima Categoria (girone A), si è conclusa con il punteggio di 2-1 per i padroni di casa, che hanno saputo sfruttare l’occasione del rientro in casa dopo la riqualificazione del proprio impianto sportivo. La dinamica del match e i protagonisti in campo. La partita ha il Pieve Fosciana, guidato dalla panchina di Fiori, prendere il comando della contesa già nella prima metà dell’incontro. Al 28° minuto del primo tempo, Vassallo ha sbloccato il risultato per i padroni di casa, dando il via alla serata trionfale dei locali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pieve Fosciana trionfa nel derby: festa e vittoria al nuovo campo Pieve Fosciana in festa. Si brucia il “Carnevale“Le iniziative di Carnevale a Pieve Fosciana si chiudono, com’è la tradizione paesana, oggi con la sfilata del Martedì Grasso, a cura del Comitato... La Fivizzanese tasta il polso al Corsagna. Carrarese Giovani all’esame Pieve FoscianaSeconda giornata di ritorno per il campionato di Prima Categoria in programma questo pomeriggio alle ore 15.