Lucchese ko a Pieve Fosciana | 3-1 e stanchezza fatale

La Lucchese juniores ha perso 3-1 a Pieve Fosciana contro i padroni di casa in una partita decisa dalla stanchezza fisica. La squadra ospite ha subito il gol del pareggio e due reti successive, senza riuscire a reagire. La sfida si è conclusa con la vittoria dei locali, che hanno approfittato della condizione fisica meno brillante degli avversari.

La stanchezza fisica ha deciso le sorti della sfida disputata a Pieve Fosciana, dove la Lucchese juniores ha subito una sconfitta per 3-1 contro i padroni di casa. Il risultato negativo arriva a soli ventiquattro ore dalla trasferta in programma a Sassuolo nel Torneo di Viareggio, creando un collo di bottiglia logistico e atletico per la squadra rossonera. Nonostante il vantaggio iniziale ottenuto da Mateo Onu, la fatica accumulata si è rivelata determinante nel secondo tempo, permettendo al Pieve Fosciana di ribaltare l’incontro grazie alla tripletta personale di Santini. Il calendario sportivo della primavera 2026 impone ritmi serrati che mettono alla prova non solo la tecnica dei calciatori ma anche la gestione delle energie. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lucchese ko a Pieve Fosciana: 3-1 e stanchezza fatale Articoli correlati Pieve Fosciana in festa. Si brucia il “Carnevale“Le iniziative di Carnevale a Pieve Fosciana si chiudono, com’è la tradizione paesana, oggi con la sfilata del Martedì Grasso, a cura del Comitato... La Fivizzanese tasta il polso al Corsagna. Carrarese Giovani all’esame Pieve FoscianaSeconda giornata di ritorno per il campionato di Prima Categoria in programma questo pomeriggio alle ore 15. Contenuti e approfondimenti su Pieve Fosciana La Lucchese juniores ‘paga’ la Viareggio Cup: ko a Pieve FoscianaLa stanchezza si fa sentire in Garfagnana. Martedì in campo per gli ottavi di finale contro lo Spezia a Lerici ... luccaindiretta.it Lucchese - giovanili. La «Juniores» ko a Pieve Fosciana: «Viareggio Cup»: sfida allo SpeziaPieve Fosciana 3 Lucchese 1 PIEVE FOSCIANA: Paoli, Corrieri, Toschi, Orsetti, Galligani, Rossi, Oguntinde, Bechelli, Santini, Lanzalotta, Malatesta. (A disp.: Angelini, ... msn.com