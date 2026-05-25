Jannik Sinner si prepara a partecipare agli Open di Francia, il torneo del Grande Slam che ancora non ha vinto. La competizione si svolge sulla terra battuta a Parigi e rappresenta l'ultimo appuntamento del calendario Major ancora da conquistare per il tennista italiano. La sua presenza nel torneo è confermata, e il match inizierà nelle prossime settimane. Sinner cerca di raggiungere il primo titolo di questo livello in carriera.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Jannik Sinner prepara questo momento da almeno due mesi. Prima Montecarlo, poi Madrid, infine Roma: una lunga corsa per arrivare in massima forma - e ci è arrivato anche vincendo tutto - al Roland Garros, secondo Slam dell'anno e unico su terra rossa, in programma fino al 7 giugno a Parigi. Non c'è Carlos Alcaraz, quindi nessuna possibilità di rivincita rispetto alla finale dell'anno scorso, la più lunga di sempre qui, vinta dallo spagnolo. Ma ci sono Alexander Zverev, Novak Djokovic, lo stesso Casper Ruud, finalista degli Internazionali di Roma, a dargli del filo da torcere, per non parlare di Felix Auger-Aliassime e Ben Shelton. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - A Parigi Sinner vuole prendersi l'unico Slam che gli manca

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Jannik Sinner vs Alexander Zverev For The Title | Madrid 2026 Final Highlights

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