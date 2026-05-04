Dopo aver conquistato il suo quarto titolo stagionale a Madrid, Jannik Sinner si prepara per il prossimo obiettivo: la partecipazione al torneo di Roma. Il tennista italiano ha avuto qualche giorno di riposo prima di tornare in campo, con l’attenzione concentrata sulla possibilità di vincere l’unico Masters 1000 che ancora gli manca nel palmarès. Le quote dei bookmaker attualmente indicano una certa fiducia nelle sue possibilità.

Dopo il trionfo di Madrid, il quarto di un fantastico 2026, qualche giorno di riposo e poi Jannik inizierà la sua cavalcata anche agli Internazionali d'Italia Jannik Sinner non si si ferma più e con la conquista del titolo di Madrid stabilisce un altro prestigioso record: è l'unico, infatti, ad aver vinto cinque tornei Masters 1000 di fila, da Parigi indoor del novembre 2025 fino all'appuntamento spagnolo passando per Indian Wells, Miami e Montecarlo. E adesso, gli Internazionali d'Italia, ultimo bersaglio che gli manca ancora da centrare. E allora scopriamo le quote Sinner vincente Roma Masters 1000, torneo in programma dal 4 al 17 maggio sui campi del Foro Italico.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sinner, obiettivo Roma: può vincere l'unico Masters 1000 che gli manca? Le quote

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