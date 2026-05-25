A Oriolo dei Fichi magia di inizio estate con la Lucciolata

A Oriolo dei Fichi, sulle prime colline di Faenza, c’è un momento speciale dell’anno in cui le lucciole, sentinelle notturne della campagna, diventano protagoniste. Sabato 30 maggio, alle ore 19.30, torna l’appuntamento con la Lucciolata, passeggiata tra vigne e ulivi alla ricerca dei piccoli. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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