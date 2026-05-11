A Oriolo dei Fichi torna il Trat-Tour | paesaggi unici tradizioni genuine e divertimento

Festeggia i primi dieci anni il Trat-Tour di Oriolo dei Fichi, la tradizionale due giorni all’insegna dei migliori sapori del territorio e dell’incontro con vignaioli e artigiani del gusto locali. L’appuntamento è per sabato 23 e domenica 24 maggio, quando le campagne che circondano l’antica.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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