Un trekking tra vini e sapori a Oriolo dei Fichi con A spàs par Uriol

Sabato 18 aprile si terrà per il terzo anno consecutivo l’evento “A spàs par Uriol” ad Oriolo dei Fichi. L’appuntamento prevede un pomeriggio di passeggiate sulle colline di Faenza, accompagnate da degustazioni di prodotti locali e vini del territorio. La manifestazione è organizzata dalla Strada del Sangiovese, in collaborazione con l’Associazione per la Torre. L’evento si svolge con l’obiettivo di promuovere le tradizioni gastronomiche e paesaggistiche della zona.

Per il terzo anno consecutivo sabato 18 aprile torna l’appuntamento con “A spas par Uriol”, un pomeriggio di passeggiate panoramiche sulle colline di Faenza e degustazioni di cibi e vini del territorio organizzato dalla Strada del Sangiovese (Strada della Romagna) con l’Associazione per la Torre. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it “Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli Piacentini”, Stefano Pizzamiglio nuovo presidenteDopo quattro mandati la presidente Elisabetta Virtuani passa le chiavi dell’itinerario enogastronomico piacentino al viticoltore vigolzonese Lunedì... Consiglio d'amministrazione a trazione produzione vitivinicola per la Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di RiminiE’ un Consiglio d'amministrazione a trazione produzione vitivinicola quello della Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Rimini.