A Oneta vince Federico Valle | Subito al lavoro per la comunità Tre voti per il forestiero Paolo

Federico Valle ha ottenuto il 76,39% delle preferenze, diventando il nuovo sindaco di Oneta. La sua vittoria si è concretizzata con tre voti di differenza rispetto al candidato di una lista civica che ha ottenuto il 22,78%. Un altro candidato, proveniente dal Casertano, ha ricevuto lo 0,83%. Valle ha dichiarato che si impegnerà subito per lavorare a favore della comunità locale.

Federico Valle è il nuovo sindaco di Oneta. Il candidato della civica “Vivere Oneta” ha raccolto il 76,39% delle preferenze, contro il 22,78% del candidato Alex Airoldi, che correva per la lista “Amiamo Oneta”, e il 0,83% del candidato originario del Casertano Francesco Paolo (“Progetto Popolare”). Sono 275 i cittadini che hanno espresso la propria preferenza per Valle, 82 hanno scelto Airoldi, solamente 3 Paolo. In paese ha votato il 62,69% degli aventi diritto: 1 la schede nulle, 2 quelle bianche. “Ero fiducioso, la squadra era conosciuta nella comunità – il commento del neosindaco eletto -. Ora cercheremo di meritare questa vittoria mettendoci subito al lavoro. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Amministrative, Federico Valle candidato sindaco a Oneta

Il Prefetto vieta la trasferta, tifoso ricorre al Tar e vince: sarà l'unico "forestiero" allo stadioUn tifoso residente in provincia ha ottenuto una vittoria in tribunale dopo aver fatto ricorso contro il divieto di trasferta imposto dal Prefetto.

A Oneta vince Federico Valle: Subito al lavoro per la comunità. Tre voti per il forestiero PaoloIl nome della civica Vivere Oneta si impone con il 76,39% delle preferenze: staccato Airoldi, ma c'è chi sceglie il candidato fantasma originario del Casertano ... bergamonews.it

Amministrative, Federico Valle candidato sindaco a OnetaAlle comunali del 24 e 25 maggio sono tre le liste in campo: Vivere Oneta, che punta sul candidato sindaco Federico Valle, Amiamo Oneta, guidata dal candidato sindaco Alex Airoldi e Progetto Popo ... bergamonews.it