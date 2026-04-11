Il Prefetto vieta la trasferta tifoso ricorre al Tar e vince | sarà l' unico forestiero allo stadio
Un tifoso residente in provincia ha ottenuto una vittoria in tribunale dopo aver fatto ricorso contro il divieto di trasferta imposto dal Prefetto. La decisione ha permesso a lui di accedere allo stadio
Sugli spalti dello stadio "Tullio Saleri", c'è un uomo solo a rappresentare il tifo bresciano residente in provincia. Si chiama Roberto Alborghetti, vive a Rovato, ed è il protagonista di una vittoria legale che si fatica a non definire storica. Il Prefetto di Brescia, Andrea Polichetti, aveva.🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Sfida il divieto, il Tar gli dà ragione: sarà l’unico tifoso del Brescia allo stadioUna sentenza storica quella emessa dal Tribunale amministrativo regionale di Brescia a poche ore dal derby di Serie C tra Lumezzane e Union Brescia,...
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