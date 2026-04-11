Il Prefetto vieta la trasferta tifoso ricorre al Tar e vince | sarà l' unico forestiero allo stadio

Da bresciatoday.it 11 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un tifoso residente in provincia ha ottenuto una vittoria in tribunale dopo aver fatto ricorso contro il divieto di trasferta imposto dal Prefetto. La decisione ha permesso a lui di accedere allo stadio

Sugli spalti dello stadio "Tullio Saleri", c'è un uomo solo a rappresentare il tifo bresciano residente in provincia. Si chiama Roberto Alborghetti, vive a Rovato, ed è il protagonista di una vittoria legale che si fatica a non definire storica. Il Prefetto di Brescia, Andrea Polichetti, aveva.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Sfida il divieto, il Tar gli dà ragione: sarà l’unico tifoso del Brescia allo stadioUna sentenza storica quella emessa dal Tribunale amministrativo regionale di Brescia a poche ore dal derby di Serie C tra Lumezzane e Union Brescia,...

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