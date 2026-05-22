Amministrative Federico Valle candidato sindaco a Oneta

A Oneta si avvicinano le elezioni amministrative previste per il 24 e 25 maggio. Tre liste sono state presentate per questa consultazione: “Vivere Oneta” con Federico Valle come candidato sindaco, “Amiamo Oneta” che sostiene Alex Airoldi, e “Progetto Popolare” con Francesco Paolo come candidato alla carica di primo cittadino. Le tre formazioni politiche si confronteranno nel processo elettorale per ottenere il supporto degli elettori del paese.

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