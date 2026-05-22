Amministrative Federico Valle candidato sindaco a Oneta
A Oneta si avvicinano le elezioni amministrative previste per il 24 e 25 maggio. Tre liste sono state presentate per questa consultazione: “Vivere Oneta” con Federico Valle come candidato sindaco, “Amiamo Oneta” che sostiene Alex Airoldi, e “Progetto Popolare” con Francesco Paolo come candidato alla carica di primo cittadino. Le tre formazioni politiche si confronteranno nel processo elettorale per ottenere il supporto degli elettori del paese.
Si avvicinano le elezioni amministrative a Oneta. Alle comunali del 24 e 25 maggio sono tre le liste in campo: “Vivere Oneta”, che punta sul candidato sindaco Federico Valle, “Amiamo Oneta”, guidata dal candidato sindaco Alex Airoldi e “Progetto Popolare” con Francesco Paolo candidato sindaco. Vivere Oneta Candidato sindaco: Federico Valle Carobbio Marco, Epis Damiano, Epis Luca, Finch Peter Richard, Menegatti Erika, Tiraboschi Fabrizio, Turi Lara. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Oneta: la lista di Federico Valle
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