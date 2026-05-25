A Napoli Oltre L’Orizzonte APS lancia il Corso di Clownterapia per diventare dottori del sorriso

Camice bianco, naso rosso e tanti giochi. Sono questi gli strumenti con i quali opera il “dottore del sorriso” che si aggira nei corridoi degli ospedali diffondendo buonumore e tante risate tra i bambini in cura. Oltre L’Orizzonte APS lancia un corso di Clownterapia che si terrà sabato 30 maggio (dalle ore 9 alle ore 18) e domenica 31 maggio 2026 (dalle ore 9 alle ore 13) a Napoli, in via Francesco Azzi, 20 al Vomero. «Per noi la clownterapia è la dimostrazione che il sorriso è una cura potente: non sostituisce la medicina, ma cura lo spirito e alleggerisce la sofferenza. – ha commentato Valeria Feola, vicepresidente di Oltre L’Orizzonte APS – Ci crediamo fermamente perché è appurato che un momento di leggerezza e umanità possa trasformare la paura in coraggio, restituendo dignità e forza ai pazienti nei momenti più difficili. 🔗 Leggi su 2anews.it

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