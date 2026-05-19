Valle Telesina concluso il primo corso di clownterapia | nati i Medici del Sorriso
Nella Valle Telesina si è svolta una cerimonia che ha sancito la fine del primo corso di clownterapia, con la formazione di 14 nuovi clownterapisti. Il percorso formativo è stato realizzato grazie alla collaborazione tra il Rotary Club locale e diverse associazioni del territorio. Durante l’evento, i partecipanti hanno ricevuto ufficialmente il certificato di completamento del corso, in un momento che ha coinvolto emozioni e soddisfazioni per tutti i presenti. La cerimonia si è svolta in un’atmosfera di festa e condivisione.
Una nuova luce di speranza si accende nel panorama sociale della Valle Telesina. Si è concluso con una cerimonia carica di emozione il primo corso di clownterapia, un percorso formativo d’eccellenza che ha trasformato 14 discenti in veri e propri “Medici del Sorriso”, pronti a operare sul territorio. L’inizio del corso è stato segnato da un gesto di grande valore simbolico e tangibile: la donazione dei camici professionali da parte del Rotary Club Valle Telesina. Ogni nuovo clownterapista ha ricevuto il proprio camice, elemento distintivo e “armatura” di gioia, interamente offerto dal Club. Questo dono non rappresenta solo una dotazione tecnica, ma suggella l’impegno del Rotary nel sostenere concretamente chi sceglie di mettere il proprio tempo e la propria umanità al servizio dei più fragili. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
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