Valle Telesina concluso il primo corso di clownterapia | nati i Medici del Sorriso

Nella Valle Telesina si è svolta una cerimonia che ha sancito la fine del primo corso di clownterapia, con la formazione di 14 nuovi clownterapisti. Il percorso formativo è stato realizzato grazie alla collaborazione tra il Rotary Club locale e diverse associazioni del territorio. Durante l’evento, i partecipanti hanno ricevuto ufficialmente il certificato di completamento del corso, in un momento che ha coinvolto emozioni e soddisfazioni per tutti i presenti. La cerimonia si è svolta in un’atmosfera di festa e condivisione.

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Una nuova luce di speranza si accende nel panorama sociale della Valle Telesina. Si è concluso con una cerimonia carica di emozione il primo corso di clownterapia, un percorso formativo d’eccellenza che ha trasformato 14 discenti in veri e propri “Medici del Sorriso”, pronti a operare sul territorio. L’inizio del corso è stato segnato da un gesto di grande valore simbolico e tangibile: la donazione dei camici professionali da parte del Rotary Club Valle Telesina. Ogni nuovo clownterapista ha ricevuto il proprio camice, elemento distintivo e “armatura” di gioia, interamente offerto dal Club. Questo dono non rappresenta solo una dotazione tecnica, ma suggella l’impegno del Rotary nel sostenere concretamente chi sceglie di mettere il proprio tempo e la propria umanità al servizio dei più fragili. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Valle Telesina, concluso il primo corso di clownterapia: nati i “Medici del Sorriso” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Valle Telesina: il Rotary “veste” la solidarietà. Consegnati i camici ai 14 nuovi Medici del SorrisoTempo di lettura: 2 minutiUna nuova luce di speranza si accende nel panorama sociale della Valle Telesina. Telese, corso di clownterapia per volontari del sorrisoSull’onda del grande entusiasmo e del forte riscontro generati dal recente torneo di PlayStation in memoria di Francesco Bonelli, Telese Terme si... Valle Telesina: il Rotary veste la solidarietà. Consegnati i camici ai 14 nuovi Medici del SorrisoUna nuova luce di speranza si accende nel panorama sociale della Valle Telesina. Si è concluso con una cerimonia carica di emozione il primo corso di Clownterapia, un percorso formativo d’eccellenza c ... ntr24.tv Dalla tutela allo sviluppo: urbanistica e archeologia al centro del confronto all’Abbazia di San SalvatoreAll’Abbazia Benedettina di San Salvatore Telesino confronto tra esperti e istituzioni su urbanistica e archeologia per la valorizzazione della Valle Telesina. fremondoweb.com