Telese corso di clownterapia per volontari del sorriso

A Telese si terrà il 16 e 17 maggio un corso di clownterapia rivolto ai volontari del sorriso. L’iniziativa mira a formare persone che portino allegria e conforto nei reparti pediatrici, offrendo un momento di svago ai bambini e alle loro famiglie. L’evento si svolgerà nel fine settimana e prevede sessioni di formazione dedicate alle tecniche di clownterapia.

Sull’onda del grande entusiasmo e del forte riscontro generati dal recente torneo di PlayStation in memoria di Francesco Bonelli, Telese Terme si prepara a vivere il culmine di un eccezionale progetto di solidarietà. Il prossimo 16 e 17 maggio, la cittadina ospiterà il corso di formazione “Diventa Volontario del Sorriso”, un’iniziativa intensiva di clownterapia per formare maggiorenni desiderosi di portare sostegno, gioco e speranza ai bambini ricoverati nei reparti pediatrici ospedalieri. L’evento rappresenta un fiore all’occhiello per il territorio, non solo per il suo indiscutibile valore etico, ma soprattutto perché testimonia la potenza di una comunità capace di “fare rete”. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Telese, corso di clownterapia per volontari del sorriso Articoli correlati Al via un nuovo corso per volontari del 118Arriva un nuovo corso gratuito per volontari soccorritori e soccorritrici, finalizzato all’attività sulle ambulanze del servizio di emergenza-urgenza... Lega del Filo d'Oro: nuovo corso per volontari a NovaraRiparte anche a Novara il corso base di formazione per i nuovi volontari 2026 della Lega del Filo d'Oro: una vera e propria esperienza formativa che...