Nel suo discorso finale, l’allenatore ha dichiarato di aver fallito in una cosa a Napoli e ha accusato chi diffonde veleni di essere un fallito. Ha salutato ufficialmente la squadra e la città al termine dell’ultima giornata di campionato, senza lasciare spazio a polemiche. La sua uscita dal club è avvenuta con parole che riflettono delusione e accuse dirette.

Un addio senza polemica non sarebbe un addio da Antonio Conte. Il tecnico ha salutato Napoli e il Napoli ufficialmente dopo l’ultima giornata di campionato. L’annuncio era scontato, lo stesso Conte ha confessato che la decisione l’aveva presa già un mese fa. Ma in conferenza stampa non ha rinunciato a un ultimo attacco: “Ho fallito su una cosa, non sono riuscito a portare compattezza a Napoli e se non si fa diventa difficile combattere contro le altre squadre. Ho visto tanti veleni e chi sparge veleni è un fallito e il Napoli non ha bisogno di falliti”. Al fianco di Conte c’era anche il presidente Aurelio De Laurentiis, che ha spiegato: “Conte un mese fa mi ha chiesto di incontrarci e mi ha detto che i cicli finiscono. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “A Napoli ho fallito su una cosa. Ho visto tanti veleni e chi sparge veleni è un fallito”: l’addio di Antonio Conte

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