L’allenatore ha annunciato il suo addio alla squadra durante una conferenza stampa, citando “troppi veleni” all’interno del club. Non sono state rilasciate interviste tradizionali dopo la partita, ma si è optato per un intervento ufficiale. La decisione arriva dopo un periodo di tensioni e difficoltà nel rapporto tra staff e società. Nessuna ulteriore spiegazione è stata fornita sull’addio o sui motivi specifici che lo hanno portato a questa scelta.

Napoli, 24 maggio 2026 - Non le consuete interviste post partita, bensì una conferenza stampa congiunta per annunciare ciò che era nell'aria ormai da giorni, per non dire settimane: dopo il successo sull' Udinese firmato da Rasmus Hojlund, Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis si presentano insieme davanti a microfoni e taccuini per confermare la fine di un ciclo che ha portato in dote al Napoli uno scudetto e una Supercoppa Italiana vinta contro il Bologna. Le dichiarazioni di Conte. Proprio una partita contro i rossoblù, quella di andata in campionato persa al Dall'Ara, diventa per il tecnico salentino il gancio dal quale avviare le spiegazioni sulla sua decisione di congedarsi dal mondo azzurro nonostante ancora un anno di contratto in essere. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Napoli, Conte conferma l'addio: "Qui troppi veleni"

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