Conte si congeda dal Napoli | Dopo Bologna ero pronto a farmi da parte Qui ho fallito in una cosa

Antonio Conte ha annunciato l’addio al Napoli durante la sua ultima conferenza stampa, insieme al presidente del club. Ha spiegato di essere stato pronto a lasciare già dopo la partita contro Bologna e ha riconosciuto di aver fallito in alcune aree. Dopo il commiato con il pubblico, Conte ha confermato la fine della sua esperienza come tecnico azzurro.

Dopo l'abbraccio con il commiato finale dal pubblico di Napoli, Antonio Conte ha parlato nella sua ultima conferenza stampa da tecnico azzurro, congiuntamente con il presidente Aurelio De Laurentiis, spiegando i motivi del suo addio. “Dopo Bologna ero pronto a farmi da parte. Ho avvertito e. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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ANTONIO CONTE CONFERENZA POST NAPOLI BOLOGNA:OGGI ABBIAMO DIMOSTRATO A TUTTI LA FORZA...

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