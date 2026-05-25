A Montelone di Puglia si cambia | ' Il Tiglio' compie l' impresa Maraschiello è il nuovo sindaco

A Montelone di Puglia, la lista civica ‘Il Tiglio’ ha eletto il nuovo sindaco, Sebastiano Maraschiello.

Compie l’impresa la lista civica ‘Il Tiglio’: Sebastiano Maraschiello è il nuovo sindaco di Monteleone di Puglia. Batte un avversario ostico, Giovanni Campese, che dopo quattro mandati (dal 2000 al 2010 e dal 2015 ad oggi), si era ripresentato con la lista ‘La Primavera di Monteleone’.I. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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