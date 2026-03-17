Pronostico Braga-Ferencvaros | si compie l’impresa?

Da ilveggente.it 17 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani si gioca la partita tra Braga e Ferencvaros, valida per gli ottavi di finale di Europa League. La sfida si svolge in Portogallo e vede le due squadre affrontarsi con l’obiettivo di avanzare ai quarti. I giocatori sono pronti a scendere in campo, e le formazioni sono state annunciate dalle rispettive società. La partita si preannuncia intensa e ricca di emozioni.

Braga-Ferencvaros è una partita valida per gli ottavi di finale di Europa League: probabili formazioni, dove vederla e pronostico  Il due a zero che il Ferenvaros è riuscito a piazzare all’andata è sicuramente un risultato importante, ma non fa del tutto dormire sonni tranquilli alla squadra di Keane. Una squadra forte, senza dubbio, ma il Braga in casa fa davvero paura. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Una sola sconfitta in stagione per i portoghesi tra le mura amiche quest’anno, in Europa League contro il Genk. Poi una serie interminabile di vittorie e qualche pareggio. Quindi, senza dubbio, i padroni di casa credono anche in maniera importante nell’impresa. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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