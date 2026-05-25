A Modugno inaugurato un iconico store di articoli per la casa in puro stile scandinavo
A Modugno è stato aperto un nuovo negozio di articoli per la casa in stile scandinavo. Il punto vendita fa parte di una catena danese specializzata in arredi e giardinaggio. Durante l’inaugurazione sono state offerte promozioni speciali. Il negozio propone diverse idee per arredare la casa con mobili e accessori in linea con il design scandinavo. L’apertura si inserisce in un progetto di espansione della catena nel sud Italia.
Tante idee per arredare e una promozione eccezionale per l’apertura di un nuovo punto vendita in Puglia della catena danese di articoli per la casa e il giardino in puro stile scandinavo. JYSK inaugura a Modugno con una promo specialeJYSK venerdì 29 maggio, alle ore 9.00, inaugura a Modugno, in. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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