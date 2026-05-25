A Modugno inaugurato un iconico store di articoli per la casa in puro stile scandinavo

Da baritoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

A Modugno è stato aperto un nuovo negozio di articoli per la casa in stile scandinavo. Il punto vendita fa parte di una catena danese specializzata in arredi e giardinaggio. Durante l’inaugurazione sono state offerte promozioni speciali. Il negozio propone diverse idee per arredare la casa con mobili e accessori in linea con il design scandinavo. L’apertura si inserisce in un progetto di espansione della catena nel sud Italia.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Tante idee per arredare e una promozione eccezionale per l’apertura di un nuovo punto vendita in Puglia della catena danese di articoli per la casa e il giardino in puro stile scandinavo. JYSK inaugura a Modugno con una promo specialeJYSK venerdì 29 maggio, alle ore 9.00, inaugura a Modugno, in. 🔗 Leggi su Baritoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

A San Severo arriva l'iconica catena danese di articoli per la casa in puro stile scandinavoVenerdì 17 aprile alle 10, a San Severo, apre un nuovo punto vendita di una catena danese specializzata in articoli per la casa in stile scandinavo.

Un po’ giapponese, un po’ scandinavo: in casa nessuno riesce a resistere allo stile JapandiLo stile Japandi combina elementi di design giapponese e scandinavo, creando ambienti che uniscono semplicità e funzionalità.

Si parla di: JYSK Italia rafforza la sua presenza nel Paese: nuova apertura in Puglia, tre store in Lombardia entro luglio e oltre 200 posizioni aperte; Un avo di Bruce Springsteen e quello del console Flynn: in un murale a Napoli i volti degli emigranti in partenza.

Da Bari a Cosenza, Telmes inaugura un nuovo hub sostenibileLO SVILUPPO del Sud Italia passa, anche, dalla crescita delle proprie imprese. In Puglia opera da oltre vent’anni Telmes. msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web