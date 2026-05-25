A Modugno inaugurato un iconico store di articoli per la casa in puro stile scandinavo

Notizia in breve

A Modugno è stato aperto un nuovo negozio di articoli per la casa in stile scandinavo. Il punto vendita fa parte di una catena danese specializzata in arredi e giardinaggio. Durante l’inaugurazione sono state offerte promozioni speciali. Il negozio propone diverse idee per arredare la casa con mobili e accessori in linea con il design scandinavo. L’apertura si inserisce in un progetto di espansione della catena nel sud Italia.