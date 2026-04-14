A San Severo arriva l' iconica catena danese di articoli per la casa in puro stile scandinavo

Venerdì 17 aprile alle 10, a San Severo, apre un nuovo punto vendita di una catena danese specializzata in articoli per la casa in stile scandinavo. La catena è nota per i suoi prodotti di design minimalista e funzionale, e l'apertura rappresenta un'ulteriore espansione nel territorio italiano. L'inaugurazione si svolgerà in un locale situato nel centro della città.

L'iconica catena danese di articoli per la casa in puro stile scandinavo, venerdì 17 aprile, alle ore 10.00, inaugura a San Severo, in via Soccorso 398, il suo 5° negozio in Puglia e 112° in Italia. Una nuova apertura che rappresenta un traguardo importante per JYSK e conferma il costante impegno.🔗 Leggi su Foggiatoday.it L'iconico store danese di articoli per la casa in stile scandinavo arriva a BelpassoNuove assunzioni per la catena danese di articoli per la casa in puro stile scandinavo che apre il settimo punto vendita in Sicilia. L'iconico store danese di articoli per la casa in stile scandinavo inaugura a MisterbiancoTante idee per arredare e una promozione eccezionale il giorno di inaugurazione con sconti fino al 75% su oltre 1. Un weekend di grandi soddisfazioni per l'Accademia Olimpica Beneventana di Scherma “Maestro Antonio Furno”, protagonista tra Roma, Torella dei Lombardi e San Severo! Prova nazionale paralimpica di Roma: Salvatore De Falco conquista una splendida - facebook.com facebook San Severo capitale della scherma giovanile: oltre 400 atleti al Gran Prix “Kinder Joy of Moving” x.com