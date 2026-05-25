A Mesagne trend consolidato Rogoli sempre più vicino all' elezione

Da brindisireport.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Mesagne, a due ore e mezza dalla chiusura dei seggi, i primi risultati dello spoglio indicano un candidato in vantaggio. La città è tra i cinque comuni del Brindisino coinvolti nelle elezioni amministrative 2026. I dati parziali mostrano una tendenza consolidata a favore di uno dei candidati, che sembra avvicinarsi alla possibile elezione. Nessun risultato ufficiale è ancora stato comunicato, e lo spoglio è ancora in corso.

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MESAGNE - Primi bilanci con lo spoglio elettorale, a due ore e mezza dalla chiusura dei seggi. Mesagne è uno dei cinque comuni al voto nel Brindisino per le elezioni amministrative 2026. Francesco Rogoli si avvicina sempre più alla guida della prossima Amministrazione comunale. Il candidato. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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