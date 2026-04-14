Elezioni a Mesagne | Rogoli sostenuto da otto liste Campana ricompatta il centrodestra
A Mesagne si avvicinano le elezioni amministrative dei prossimi 24 e 25 maggio. Otto liste sostengono il candidato Rogoli, mentre Campana cerca di unire le forze del centrodestra per la propria candidatura. La campagna elettorale sta per entrare nel vivo, con i candidati pronti a presentare le proprie proposte ai cittadini. La città si prepara a un confronto elettorale che coinvolgerà diverse forze politiche e gruppi locali.
MESAGNE - La campagna elettorale per le amministrative dei prossimi 24 e 25 maggio a Mesagne sta per iniziare definitivamente. Si delineano anche liste e programmi a supporto dei candidati. A contendersi la carica di sindaco saranno Francesco Rogoli per il cosiddetto campo largo e Giorgia.🔗 Leggi su Brindisireport.it
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