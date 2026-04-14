Elezioni a Mesagne | Rogoli sostenuto da otto liste Campana ricompatta il centrodestra

A Mesagne si avvicinano le elezioni amministrative dei prossimi 24 e 25 maggio. Otto liste sostengono il candidato Rogoli, mentre Campana cerca di unire le forze del centrodestra per la propria candidatura. La campagna elettorale sta per entrare nel vivo, con i candidati pronti a presentare le proprie proposte ai cittadini. La città si prepara a un confronto elettorale che coinvolgerà diverse forze politiche e gruppi locali.