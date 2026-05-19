Diritti e inclusione a Jesi nasce la Consulta delle donne e della comunità LGBTQI+
A Jesi è stata creata una nuova struttura dedicata ai diritti e all’inclusione, chiamata Consulta delle donne e della comunità LGBTQI+. La decisione è stata presa recentemente e rappresenta un elemento importante nel percorso di promozione di pari opportunità e partecipazione civica. La Consulta si propone di offrire uno spazio di confronto e di rappresentanza per le diverse sensibilità e identità presenti nel territorio. La sua istituzione è stata annunciata il 19 maggio 2026.
Jesi (Ancona), 19 maggio 2026 - Un passo avanti decisivo nel percorso dei diritti, dell’inclusione e della cittadinanza attiva. Muove ufficialmente i primi passi la nuova Consulta delle donne e delle persone che si riconoscono nella comunità LGBTQI+ del Comune di Jesi. Si tratta di un organismo profondamente rinnovato, non solo nella denominazione ma anche nelle sue finalità e nei suoi ambiti di azione. Nato con l’obiettivo di promuovere la parità di genere, il contrasto a ogni forma di discriminazione e l’inclusione sociale, lo spazio si propone come un luogo di confronto democratico per l’intera comunità locale. Alla guida della neonata Consulta è stata eletta Barbara Traversi, che ricoprirà il ruolo di presidente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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