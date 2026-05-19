Diritti e inclusione a Jesi nasce la Consulta delle donne e della comunità LGBTQI+

A Jesi è stata creata una nuova struttura dedicata ai diritti e all’inclusione, chiamata Consulta delle donne e della comunità LGBTQI+. La decisione è stata presa recentemente e rappresenta un elemento importante nel percorso di promozione di pari opportunità e partecipazione civica. La Consulta si propone di offrire uno spazio di confronto e di rappresentanza per le diverse sensibilità e identità presenti nel territorio. La sua istituzione è stata annunciata il 19 maggio 2026.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui