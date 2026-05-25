In seguito a licenziamenti, 25 lavoratori di Manfredonia hanno costituito una cooperativa che si occuperà della produzione di materiali in bioplastica certificata. La nuova impresa è stata fondata dai lavoratori stessi, che hanno deciso di avviare un’attività imprenditoriale per continuare nel settore. La cooperativa si propone di produrre materiali sostenibili, utilizzando processi certificati di bioplastica. La creazione dell’azienda rappresenta un passaggio da lavoratori licenziati a imprenditori.

Sono passati da essere lavoratori licenziati a imprenditori di una nuova azienda nata sulle ceneri della vecchia. Si è tenuta lunedì mattina a Manfredonia, in provincia di Foggia, l’inaugurazione ufficiale della Coopla Green, cooperativa che si occuperà della produzione di materiali in bioplastica certificata ed è nata dall’intraprendenza di 25 lavoratori della ex Dopla, lo stabilimento specializzato nella produzione di stoviglie monouso in plastica, chiuso nel 2023 con il licenziamento di tutti i 67 dipendenti. La Dopla dopo la normativa europea “ Single Use Plastic ” introdotta nel 2021, che ha vietato la vendita di articoli in plastica usa e getta, ha chiuso i battenti nel marzo 2023. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - A Manfredonia 25 lavoratori licenziati fondano una cooperativa che produrrà materiali in bioplastica certificata

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