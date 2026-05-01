I lavoratori licenziati alla vigilia del primo maggio

Nella notte precedente il primo maggio, un gruppo di lavoratori dell’azienda Vestas Italia di Taranto è stato licenziato. L’impresa si occupa di assistenza e manutenzione di impianti eolici ed è parte di un’azienda danese leader nella produzione di pale e turbine. La notizia ha suscitato attenzione tra i dipendenti e nelle discussioni sul settore energetico.

Licenziati alla vigilia del primo Maggio. È accaduto ai lavoratori dell’azienda Vestas Italia di Taranto, chesi occupa di assistenza e service per gli impianti dell’energia eolica e che fa parte del gruppo danese Vestas tra i leader nel settore e attivo nella costruzione di pale e turbine. I licenziati sono quattro, secondo quanto dice il sindacato Uilm. Tra loro tre ingegneri. L’azienda avrebbe motivato il licenziamento con la soppressione della postazione di lavoro. In Vestas Italia, afferma la Uilm, le persone sono «trattate come codici a barre. Apprendiamo, ancora una volta e nostro malgrado, di come Vestas Italia continui ad agire con una disinvoltura inaccettabile sul piano umano e sindacale, procedendo a licenziamenti come se le persone fossero semplici numeri, codici a barre da spuntare e archiviare».🔗 Leggi su Open.online

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