Lavoratori licenziati dopo esser stati sfruttati | nuova protesta dei Sudd Cobas

A Iolo, sindacalisti dei Sudd Cobas e operai licenziati sono scesi di nuovo in piazza chiedendo il reintegro dei lavoratori licenziati dal pronto soccorso Lara a Prato. La protesta si concentra sulla condizione dei dipendenti, che secondo i manifestanti sono stati licenziati dopo essere stati sfruttati. La mobilitazione segue altre iniziative simili portate avanti dai sindacati nelle ultime settimane.

Riprende vigore la “stagione” delle proteste sindacali, a Iolo: sindacalisti Sudd Cobas ed operai licenziati stanno protestando per chiedere il reintegro dei lavoratori del pronto modo Lara a Prato. Una mobilitazione concretizzatasi in due picchetti, uno a Iolo e l'altro a Vergaio: i sindacalisti denunciano licenziamenti che sarebbero arrivati a loro dire dopo settimane di turni massacranti e con poche garanzie. “I lavoratori sono stati licenziati per un presunto "calo di lavoro", a cui effettivamente gli operai avevano assistito negli ultimi mesi – ha dichiarato Arturo Gambassi, sindacalista Cobas - ci risulta però che da inizio anno la Lara abbia aperto un nuovo magazzino in cui ha dirottato la merce prima lavorata dagli operai oggi licenziati. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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